Publicado 09/10/2022 14:12 | Atualizado 09/10/2022 16:50





A Defesa Civil autorizou, neste domingo (9), que os moradores voltassem ao local para retirar seus pertences. O gestor executivo da comunidade, Wallace Pereira, que esteve auxiliou as famílias durante a retirada, afirmou que a prefeitura e os órgãos responsáveis pela interdição prestam todo o suporte aos moradores afetados. Rio - Um dia após a interdição de um prédio de cinco andares na comunidade da Rocinha, na Zona Sul, no último sábado (8), técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura e Obras determinaram que será necessário a demolição de três pavimentos do edifício. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), somente após a retirada desses andares será avaliada a situação dos restantes.O prédio localizado na Rua 3, número 6, abrigava cerca de 30 famílias e foi evacuado pela Defesa Civil após uma denúncia feita por moradores , que alegaram ouvir estalos nas colunas. No último sábado (8), técnicos da prefeitura realizam uma vistoria no edifício de cinco pavimentos. O prefeito Eduardo Paes esteve no local com os agentes responsáveis pela inspeção e foi determinada uma interdição preventiva.A Defesa Civil autorizou, neste domingo (9), que os moradores voltassem ao local para retirar seus pertences. O gestor executivo da comunidade, Wallace Pereira, que esteve auxiliou as famílias durante a retirada, afirmou que a prefeitura e os órgãos responsáveis pela interdição prestam todo o suporte aos moradores afetados.

"Estamos agora, aqui no local, auxiliando os moradores a fazerem a retirada de seus pertences, roupas e objetos pessoais. A interdição é necessária para que não haja risco aos moradores. No dia da interdição até o prefeito esteve aqui para acompanhar e prestar sua solidariedade. A situação dos moradores está sendo acompanhada de perto pelos órgãos responsáveis e estamos trabalhando para que ninguém fique desamparado", contou Wallace.



Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), informou que foi acionada no início da madrugada de sábado (8), e ofereceu acolhimento institucional para as famílias desabrigadas, porém os moradores desalojados preferiram se hospedar em casas de parentes e amigos. Segundo a SMAS, o Cras Rinaldo De Lamare, na Rocinha, fará o acompanhamento às famílias afetadas durante todo o período.



Não há previsão para a liberação do prédio.

*Reportagem do estagiário Jorge de Mello, sob supervisão de Raphael Perucci