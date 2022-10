Três homens foram presos e dois adolescentes foram apreendidos por agentes do programa BRT Seguro, na noite da última quinta-feira (20) - Divulgação / Seop

Três homens foram presos e dois adolescentes foram apreendidos por agentes do programa BRT Seguro, na noite da última quinta-feira (20)Divulgação / Seop

Publicado 21/10/2022 12:39

Rio - Agentes do programa BRT Seguro prenderam três homens e apreenderam dois adolescentes na estação Taquara, bairro da Zona Oeste, durante a noite da última quinta-feira (20), após atos de vandalismo.



De acordo com informações da Secretaria de Ordem Pública (Seop), uma equipe do BRT Seguro realizava um patrulhamento de rotina quando foi acionada pelo Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio para verificar uma ocorrência de vandalismo na estação Capitão Menezes, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio.

Os agentes se dirigiram até o local, mas, ao chegarem, foram informados que os suspeitos teriam embarcado em uma composição no sentido Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. A equipe então se deslocou para o novo destino e, no decorrer do trajeto, conseguiu interceptar o ônibus em que estava o quinteto, na estação Taquara, na Zona Oeste.

Durante a abordagem, foram encontrados três celulares e uma réplica de arma de fogo. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.



A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara).