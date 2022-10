Francielle e André juntos. Ele não aceitava o fim do relacionamento - Reprodução

Publicado 21/10/2022 12:30 | Atualizado 21/10/2022 12:31



Rio- A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (21) André de Jesus, de 42 anos, suspeito de matar a ex-mulher, Francielle Ferraz , de 30 anos, a facadas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no último sábado (15). A vítima e o suspeito foram casados por quase 20 anos e tiveram 4 filhos.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) ele foi localizado no mesmo município em que cometeu o crime. "Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária por crime de feminicídio", informou em nota.

O crime ocorreu dentro da própria residência de Francielle, que foi encontrada morta por duas filhas que apontaram o pai, André de Jesus, como autor do crime. Segundo a família, dias antes do ocorrido, o suspeito ligou para a mãe da vítima dizendo que mataria a filha dela. Ele não teria aceitado o fim do relacionamento, que teria acabado há um ano. André chegou a ser preso pela Lei Maria da Penha por agredir a Francielle, mas foi solto uma semana depois.



No dia da morte, o suspeito foi visto por vizinhos na casa da vítima. Ele havia ordenado que os filhos fossem para a casa da avó com a promessa de que um celular seria entregue a eles lá e que, enquanto isso, Francielle iria em casa buscar roupas para eles.



Ao suspeitar da demora, a filha mais velha começou a tentar ligar para os pais e quando conseguiu falar com André, ele teria dito que estava na Linha Amarela, mas a jovem contou que ouviu barulho de água. Aflitas com a situação, as filhas pediram um carro por aplicativo e foram para a casa da mãe, onde se depararam com ela esfaqueada e sem vida