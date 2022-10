Homem morto em Duque de Caxias tinha falsa carteira de policial civil - Reprodução

Rio - Um falso policial civil foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira (27), no bairro da Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Michel Oliveira de Âlcantara, de 43 anos, estaria conduzindo uma motocicleta, quando foi baleado na Rua Pedro Lessa. Com o homem, foi encontrada uma carteira com seu suposto registro de investigador policial, que não era verdadeira.

Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para o local, onde encontraram um homem morto a tiros, que constataram ser um policial civil. Confira a nota ao final. Entretanto, a Polícia Civil informou que a carteira encontrada com ele é falsa, a matrícula não existe e, portanto, Michel não fazia parte da instituição.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o local, às 7h30, mas o quartel de Duque de Caxias já encontrou a vítima sem vida. A área foi isolada para a perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza diligências para apurar a autoria do crime. Ainda não há informações sobre a motivação dos tiros contra Michel.

Nota da Polícia Militar

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta quinta-feira (27/10), um homem foi morto por disparos de arma de fogo na Rua Pedro Lessa, em Duque de Caxias. Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram ao local e constataram que trata-se de um policial civil. A área foi isolada e a ocorrência está em andamento".