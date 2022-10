Dono da serpente realizou o resgate do animal, que estava dentro da máquina de lavar em um apartamento vizinho - Reprodução / Internet

Rio - Uma família de Santa Teresa, Região Central do Rio, levou um susto gigantesco ao encontrar uma cobra dentro da máquina de lavar. Nas redes sociais, o vídeo do resgate do animal viralizou.

O "flagrante" aconteceu quando a matriarca da casa foi lavar a roupa e encontrou a jiboia, enrolada. Pouco depois, o tutor do réptil, que mora no andar de cima, foi até o local e retirou o animal. O caso surpreendente causou espanto na vizinhança inteira.

Morador do apartamento onde foi encontrada a cobra, Luís Felipe Bomfim, de 29 anos, conta que o animal teria descido pela parede do prédio, após fugir de um apartamento vizinho, e entrado no local durante a madrugada.

"Provavelmente ela entrou aqui de madrugada, com a gente dormindo. A gente tem um vizinho aqui em cima, que cria essa jiboia. Minha mãe acordou, foi ajeitar as roupas na máquina de lavar e viu algo lá dentro. A princípio, ela achou que fosse uma roupa com estampa de cobra. Me acordou e perguntou se poderia ser alguma coisa minha. Eu respondi que não, ela tentou puxar e não conseguiu", revela Luís Felipe. "Quando eu fui olhar na máquina, a cobra se mexeu e ai eu vi que de fato era uma cobra, mas ainda assim, parecia uma situação impossível. Fiquei me perguntando como iria entrar uma cobra aqui."



Apesar do nervosismo, ele e a mãe conseguiram pedir ajuda. "Minha mãe ficou desesperada, saiu de casa e chamou uma vizinha, que nem quis olhar. Ficamos desesperados, pensamos em ligar para os bombeiros, mas a minha mãe lembrou que temos um vizinho que criava uma cobra. Fomos na porta dele, o acordamos e ele deu falta da cobra no apartamento. Então ele desceu, veio aqui em casa e, no início teve umas dificuldades, porque a cobra não queria se desenrolar, mas conseguiu tirá-la da máquina".



Felipe ainda conta que, após o susto, o tutor do animal informou aos vizinhos que tinha autorização para criar a jiboia e teria apresentado um documento de registro aos órgãos competentes.

Além disso, o vizinho se prontificou a levar a cobra para um sítio no município de Miguel Pereira, no interior do Rio, onde ela passaria a viver. "Depois ele veio aqui e pediu desculpas. Minha mãe pediu para ele não criar mais a cobra aqui, porque ela não ia conseguir dormir em paz nunca mais. Eu conversei também e ele garantiu que iria levar a cobra para um outro lugar, um sítio que ele tem em Miguel Pereira", recorda Luís Felipe.



Devido ao "acordo" firmado com o vizinho, Felipe e a família decidiram não acionar a polícia. "Como o dono informou que ela é legalizada, mostrou um documento de autorização com os dados e informações dela e, como ele se prontificou a tirar ela daqui, a gente decidiu não dar queixa em polícia ou algo assim", revela.



Ainda de acordo com Luís Felipe, o que acabou sendo apenas um susto, poderia ter colocado em risco a vida de um sobrinho, de apenas 5 anos, que frequenta diariamente a casa da família. "Graças a Deus a cobra desceu pela janela de serviço, porque se ela tivesse descido pela janela do quarto, seria um susto ainda mais. Iríamos acordar com ela em cima da gente. A gente tem uma criança de 5 anos em casa, meu sobrinho, foi um susto enorme. Minha irmã sai cedo para trabalhar e deixa ele aqui. A gente fica imaginando várias hipóteses do que poderia ter acontecido, se ela tivesse entrado aqui com fome e morto alguém", desabafou Bomfim.



O caso aconteceu no último dia 19. O DIA tenta contato com o tutor da jiboia. O espaço está aberto para manifestação.

Na internet, onde as imagens foram compartilhadas, diversos internautas se espantaram com o caso e comentaram sobre a situação inusitada.



"Simplesmente o cara achou uma cobra de 3 metros dentro da máquina de lavar, gente? E se algum vizinho cria uma cobra em casa? Novo medo desbloqueado", comentou uma usuária assustada.

"A mulher achou uma cobra jiboia na máquina de lavar e eu só queria saber como que ela conseguiu entrar na máquina", indagou outra internauta.

O que fazer nesses casos

O Corpo de Bombeiros alerta para os procedimentos corretos em ocorrências de cobras entrarem nas residências:



- Não tentar matar o animal.

- Não tentar tocar no animal, pois ele pode se sentir ameaçado e atacar.

- Retirar crianças e idosos do local.

- Acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193.