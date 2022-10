Homem foi preso por policiais do PROEIS - Redes Sociais

Publicado 27/10/2022 11:43 | Atualizado 27/10/2022 12:05

Rio - Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (27) após ser flagrado se masturbando em direção a uma menina dentro de um ônibus em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Depois de preso, o acusado levou um tapa na cara de um policial

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) foi abordada por um motorista de ônibus na rua Darcy Vargas, no bairro Jardim Gramacho, informando que um homem estava se masturbando próximo à uma estudante no interior do coletivo.

A menina, que estava indo para o colégio, gravou todo o ato. Ainda de acordo com a PM, o homem tentou fugir dos policiais, mas foi capturado. Ele foi encaminhado para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde foi autuado pelo crime de importunação sexual e resistência, permanecendo preso.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os policiais algemando o acusado e levando para dentro de uma cabine. Um dos agentes foi gravado dando um tapa no rosto do acusado enquanto o mesmo estava algemado e sentado.

"Minha filha é da idade dela. Se você faz isso com a minha filha, eu te mato. Eu estou com vontade de te matar aqui agora e eu nem conheço ela", diz o policial.

Questionada sobre a conduta flagrada, a PM informou que um procedimento interno foi instaurado pela coordenação do PROEIS e remetido à Corregedoria da Corporação, que dará continuidade à apuração dos fatos.