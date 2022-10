Apesar de ter vencido no Rio, presidente Jair Bolsonaro (PL) não conseguiu se reeleger - Pedro Ivo/Agência O Dia

Apesar de ter vencido no Rio, presidente Jair Bolsonaro (PL) não conseguiu se reelegerPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 31/10/2022 11:49 | Atualizado 31/10/2022 12:53

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no Rio de Janeiro no segundo turno das eleições, que aconteceram neste domingo (30). Com o apoio do governador reeleito, Cláudio Castro (PL), ele venceu em 72 municípios, enquanto o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o escolhido em 20, das 92 cidades do estado. Com as urnas fluminenses 100% apuradas, o atual chefe do executivo teve 5.403.894 de votos, o que representa 56,53%, e o presidente eleito 4.156.217, equivalente a 43,47%.





Em São Gonçalo, onde foi apoiado pelo prefeito Capitão Nelson (PL), o presidente obteve 276.870 (55,42%) votos e seu rival 222.694 (44,58%). Em Maricá, foram 57.955 (51,74%) votos para Bolsonaro e 54.061 (48,26%) para Lula. O atual e o próximo mandatário receberam, respectivamente, 76.938 (57,93%) e 55.866 (42,07%), em Itaboraí, além de 45.882 (64,34%) e 25.434 (35,66%), em Itaguaí. Já em Niterói, o presidente eleito foi escolhido por 162.882 (51,21%) pessoas, enquanto o atual por 155.186 (48,79%).



Na cidade de Belford Roxo, onde o prefeito Waguinho (União Brasil) chegou a fazer atos em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro foi o mais votado pela maioria da população, com 155.071 (60,20%) votos, contra 102.528 (39,80%) de Lula. Em Duque de Caxias, município em que foi apoiado pelo ex-prefeito Washington Reis, o atual presidente recebeu 299.197 (58,31%) votos, enquanto o eleito teve 213.922 (41,69%).



Em Mesquita, Bolsonaro garantiu 63.809 (61,67%) votos, enquanto Lula teve 39.663 (38,33%), e em Nilópolis, o primeiro obteve 60.276 (60,59%) e o segundo 39.207 (39,41%). Já em Nova Iguaçu, o chefe do executivo conseguiu 291.907 (62,97%) e o rival 171.677 (37,03%). Em Queimados foram 45.518 (58,90%) para o atual mandatário e 31.766 (41,10%) para o presidente eleito.



No município de São João de Meriti, os eleitores escolheram Bolsonaro com 168.876 (60,04%) votos e Lula recebeu 112.389 (39,96%). Em Magé, foram 89.784 (60,01%) votos para o atual presidente e 59.832 (39,99%) para o que assumirá o cargo em janeiro de 2023. Na cidade de Japeri, a população deu 32.666 (58,30%) votos para o chefe do executivo e 23.369 (41,70%) para o rival.



Por fim, ainda na Baixada Fluminense, Bolsonaro e Lula tiveram, respectivamente, 27.546 (62,06%) e 16.840 (37,94%) em Seropédica, além de 19.328 (61,02%) e 12.349 (38,98%) em Guapimirim, e 15.528 (60,21%) e 10.260 (39,79%) no município de Paracambi.



Com a diferença de votos mais apertada do Brasil desde a redemocratização e 100% das urnas apuradas, De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o atual presidente venceu em todos os municípios da Baixada Fluminense e, na Região Metropolitana, perdeu apenas em Niterói. Na cidade do Rio, apesar da campanha contrária de Eduardo Paes, que chegou a chamá-lo de "desqualificado incompetente", Bolsonaro teve 1.929.209 (52,66%) votos, enquanto Lula, que era apoiado por ele, recebeu 1.734.159 (47,34%).Em São Gonçalo, onde foi apoiado pelo prefeito Capitão Nelson (PL), o presidente obteve 276.870 (55,42%) votos e seu rival 222.694 (44,58%). Em Maricá, foram 57.955 (51,74%) votos para Bolsonaro e 54.061 (48,26%) para Lula. O atual e o próximo mandatário receberam, respectivamente, 76.938 (57,93%) e 55.866 (42,07%), em Itaboraí, além de 45.882 (64,34%) e 25.434 (35,66%), em Itaguaí. Já em Niterói, o presidente eleito foi escolhido por 162.882 (51,21%) pessoas, enquanto o atual por 155.186 (48,79%).Na cidade de Belford Roxo, onde o prefeito Waguinho (União Brasil) chegou a fazer atos em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro foi o mais votado pela maioria da população, com 155.071 (60,20%) votos, contra 102.528 (39,80%) de Lula. Em Duque de Caxias, município em que foi apoiado pelo ex-prefeito Washington Reis, o atual presidente recebeu 299.197 (58,31%) votos, enquanto o eleito teve 213.922 (41,69%).Em Mesquita, Bolsonaro garantiu 63.809 (61,67%) votos, enquanto Lula teve 39.663 (38,33%), e em Nilópolis, o primeiro obteve 60.276 (60,59%) e o segundo 39.207 (39,41%). Já em Nova Iguaçu, o chefe do executivo conseguiu 291.907 (62,97%) e o rival 171.677 (37,03%). Em Queimados foram 45.518 (58,90%) para o atual mandatário e 31.766 (41,10%) para o presidente eleito.No município de São João de Meriti, os eleitores escolheram Bolsonaro com 168.876 (60,04%) votos e Lula recebeu 112.389 (39,96%). Em Magé, foram 89.784 (60,01%) votos para o atual presidente e 59.832 (39,99%) para o que assumirá o cargo em janeiro de 2023. Na cidade de Japeri, a população deu 32.666 (58,30%) votos para o chefe do executivo e 23.369 (41,70%) para o rival.Por fim, ainda na Baixada Fluminense, Bolsonaro e Lula tiveram, respectivamente, 27.546 (62,06%) e 16.840 (37,94%) em Seropédica, além de 19.328 (61,02%) e 12.349 (38,98%) em Guapimirim, e 15.528 (60,21%) e 10.260 (39,79%) no município de Paracambi.Com a diferença de votos mais apertada do Brasil desde a redemocratização e 100% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com 50,9% dos votos (60.345.999) e se tornou o 39º presidente da República neste domingo. Ele derrotou Jair Messias Bolsonaro, primeiro presidente não reeleito, que teve 49,1% (58.206.354 votos) no segundo turno. Votos brancos foram 1,43% (1.769.678) e nulos, 3,16% (3.930.765). O número de abstenções chegou a 32.200.558 de eleitores (20,58%).

Votação dos candidatos nos municípios fluminenses em que venceram



Jair Messias Bolsonaro (PL)



Angra dos Reis - (total de votos) 65.638 · 66,61%;

Aperibé - 4.567 · 59,09%;

Araruama - 51.201 · 67,76%;

Areal - 4.454 · 58,91%;

Armação dos Búzios - 16.125 · 65,96%;

Arraial do Cabo - 15.062 · 64,12%;

Barra Mansa - 56.219 · 54,21%;

Belford Roxo - 155.071 · 60,20%;

Bom Jardim - 9.485 · 56,68%;

Bom Jesus do Itabapoana - 12.649 · 56,25%;

Cabo Frio - 81.373 · 66,68%;

Cachoeiras de Macacu - 20.933 · 61,10%;

Campos dos Goytacazes - 171.999 · 63,14%;

Cantagalo - 6.430 · 53,39%;

Carapebus - 5.433 · 56,25%;

Cardoso Moreira - 5.463 · 61,19%;

Casimiro de Abreu - 16.803 · 67,17%;

Cordeiro - 7.124 · 54,36%;

Duque de Caxias - 299.197 · 58,31%;

Engenheiro Paulo de Frontin - 4.344 · 50,44%;

Guapimirim - 19.328 · 61,02%;

Iguaba Grande - 13.766 · 68,08%;

Itaboraí - 76.938 · 57,93%;

Itaguaí - 45.882 · 64,34%;

Italva - 5.676 · 64,88%;

Itaocara - 10.047 · 65,31%;

Itaperuna - 36.755 · 65,26%;

Itatiaia - 11.288 · 57,69%;

Japeri - 32.666 · 58,30%;

Macaé - 69.114 · 54,37%;

Magé - 89.784 · 60,01%;

Mangaratiba - 17.984 · 63,94%;

Maricá - 57.955 · 51,74%;

Mendes - 5.969 · 51,05%;

Mesquita - 63.809 · 61,67%;

Miguel Pereira - 10.451 · 58,10%;

Natividade - 4.912 · 51,59%;

Nilópolis - 60.276 · 60,59%;

Nova Friburgo - 68.371 · 59,44%;

Nova Iguaçu - 291.907 · 62,97%;

Paracambi - 15.528 · 60,21%;

Paraty - 15.329 · 62,79%;

Paraíba do Sul - 14.086 · 55,84%;

Paty do Alferes - 11.062 · 62,67%;

Petrópolis - 11.062 · 62,67%;

Piraí - 8.935 · 51,59%;

Porto Real - 7.838 · 56,76%;

Queimados - 45.518 · 58,90%;

Resende - 44.732 · 61,86%;

Rio Bonito - 22.691 · 65,18%;

Rio das Ostras - 45.528 · 64,13%;

Rio de Janeiro - 1.929.209 · 52,66%;

Santo Antônio de Pádua - 14.919 · 60,62%;

Sapucaia - 7.144 · 56,81%;

Saquarema - 35.630 · 65,11%;

Seropédica - 27.546 · 62,06%;

Silva Jardim - 8.843 · 61,86%;

Sumidouro - 7.347 · 64,30%;

São Fidélis - 14.649 · 63,22%;

São Francisco do Itabapoana - 18.184 · 66,95%;

São Gonçalo - 276.870 · 55,42%;

São José de Ubá - 3.523 · 60,74%;

São José do Vale do Rio Preto - 10.120 · 78,15%;

São João da Barra - 17.577 · 60,67%;

São João de Meriti - 168.876 · 60,04%;

São Pedro da Aldeia - 37.646 · 72,13%;

São Sebastião do Alto - 3.251 · 54,84%

Tanguá - 11.461 · 57,97%;

Teresópolis - 66.230 · 67,93%;

Varre-Sai - 4.236 · 63,46%;

Vassouras - 4.236 · 63,46%

Volta Redonda - 91.375 · 52,88%.



Luiz Inácio Lula da Silva (PT)



Barra do Piraí - (total de votos) 26.016 · 50,02%;

Cambuci - 4.793 · 50,43%;

Carmo - 6.208 · 54,63%;

Comendador Levy Gasparian - 3.831 · 58,88%;

Conceição de Macabu - 6.876 · 52,04%;

Duas Barras - 3.925 · 50,94%;

Laje do Muriaé - 3.269 · 59,50%;

Macuco - 2.848 · 51,13%;

Miracema - 8.938 · 53,61%;

Niterói - 162.882 · 51,21%;

Pinheiral - 7.542 · 54,09%;

Porciúncula - 5.510 · 53,91%;

Quatis - 4.289 · 50,29%;

Quissamã - 7.545 · 52,13%;

Rio Claro - 5.989 · 51,35%;

Rio das Flores - 4.231 · 64,69%;

Santa Maria Madalena - 3.424 · 51,49%;

Trajano de Moraes - 3.671 · 53,55%;

Três Rios - 25.440 · 52,98%;

Valença - 23.661 · 57,36%.