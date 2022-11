Daniel Gonçalves Porto Junior, de 49 anos, está internado em estado grave - Divulgação

Publicado 03/11/2022 15:01

Rio - Um homem, identificado como Daniel Gonçalves Porto Junior, de 49 anos, ficou ferido após explosão de botijão de gás, na noite de ontem (02), no bairro Boaçu, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A vítima está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e seu estado de saúde é grave.

O quartel de São Gonçalo foi acionado às 18h50 para ocorrência de explosão de botijão de gás com vítima na avenida Beira-Mar, segundo o Corpo de Bombeiros. A vítima foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colunbandê.

Não há previsão de alta médica, segundo a unidade de saúde.