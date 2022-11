Polícia Militar apreende fuzis, pistola e drogas na comunidade Santa Lúcia, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 03/11/2022 14:49 | Atualizado 03/11/2022 16:10

Rio - Três suspeitos morreram e um foi preso durante uma operação do 15º BPM (Duque de Caxias) na comunidade Santa Lúcia, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, criminosos entraram em confronto com os PMs durante a ação que tinha o objetivo de apreender armas, prender criminosos e coibir o roubo de veículos na região.



Ao fim dos disparos, os feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mas não resistiram e morreram. Com eles foram apreendidos dois fuzis, uma pistola, munições, um rádio comunicador, duas motos, 2232 pinos de cocaína, 504 pedras de crack e 350 trouxinhas de maconha. A ocorrência foi registrada na 62ªDP (Imbariê).

Nas redes sociais, moradores relataram que o clima é de tensão na região. Os nomes dos mortos não foram divulgados.



Dois fuzis, pistola e drogas foram apreendidos, três criminosos vieram a óbito e um outro foi preso durante a operação de hoje do #15BPM na Comunidade Santa Lúcia.#PMERJ#ServireProteger pic.twitter.com/FMHWHUapRS — @pmerj (@PMERJ) November 3, 2022

A PM também realizou outras duas operações em Itaboraí e outra na Comunidade da Lagoa, em Magé, na Região Metropolitana do Rio. Ambas na manhã desta quinta-feira (3).

Em Itaboraí, policiais do 35° BPM (Itaboraí) realizaram uma operação para reprimir as ações de criminosos nas comunidades do Complexo da Reta. De acordo com o comando da unidade, a ação foi encerrada sem registro de confrontos, prisões e apreensões.

Em Magé, a corporação do 34º BPM (Magé) realizou uma operação na comunidade da Lagoa para prestar auxílio a órgãos auxiliares da Justiça no cumprimento de intimações e mandados de prisão.