Ruan possui extensa ficha criminal, de acordo com a Polícia Civil - Divulgação

Ruan possui extensa ficha criminal, de acordo com a Polícia CivilDivulgação

Publicado 03/11/2022 22:36

Rio - Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA-NIT) prenderam, na tarde desta quinta-feira (03), o criminoso foragido Ruan da Silva Santos, de 35 anos, enquanto caminhava na Rua Vilhena de Moraes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

De acordo com as investigações, ele foi responsável por efetuar, ao menos, três disparos contra Guilherme Gomes Montibelo, de 28 anos. O crime foi praticando na saída de uma casa noturna, no Rocha, em São Gonçalo, em outubro de 2021. A motivação do crime seria um desentendimento ocorrido entre a vítima e Ruan há anos atrás.

Contra ele havia um mandado de prisão, pelo crime de homicídio qualificado, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. O acusado já possuía anotações criminais como lesão corporal provocada por socos, tapas e pontapés, estupro de vulnerável, apropriação de coisa achada e homicídio qualificado.

Após a abordagem, o preso foi conduzido para a sede policial da DPCA e encaminhado para cadeia pública, onde ficará à disposição da Justiça.