Segundo os agentes, o acusado, que não teve sua identidade revelada, já possuía outras conotações criminais por roubo - Divulgação

Segundo os agentes, o acusado, que não teve sua identidade revelada, já possuía outras conotações criminais por rouboDivulgação

Publicado 03/11/2022 21:50

Rio – Agentes da 70ª DP (Tanguá) prenderam, nesta quinta-feira (03), um homem acusado de praticar diversos roubos a pedestres no município de Tanguá, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o homem, que não teve sua identidade revelada, já possuía outras conotações criminais por roubo.

Segundo a instituição, o acusado foi encontrado devido uma investigação do Setor de Inteligência da delegacia, que levantou informações sobre o número de roubos com as mesmas características. Mediante do mesmo método, os agentes chamaram as vítimas para reconhecer os suspeitos.

Após três vítimas apontarem o acusado como autor em dois registros de ocorrência, foi pedida a prisão preventiva dele. Com o acusado foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e um veículo.