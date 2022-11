De acordo com os agentes, o veículo e a carga foram encontrados na Rua Alcina por policiais que realizavam uma rotina de patrulhamento na região - Divulgação

De acordo com os agentes, o veículo e a carga foram encontrados na Rua Alcina por policiais que realizavam uma rotina de patrulhamento na regiãoDivulgação

Publicado 03/11/2022 19:24 | Atualizado 03/11/2022 19:44

Rio - Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) recuperaram, nesta quinta-feira (03), um carro que transportava caixas de cigarro em Madureira, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu no momento em que seria abordado.

De acordo com os agentes, o veículo e a carga foram encontrados na Rua Alcina por policiais que realizavam uma rotina de patrulhamento na região, após informações repassadas via rádio da corporação. Ao avistar o veículo, policiais no local o carro com as portas traseiras abertas e várias caixas na calçada.

O carro e as 13 caixas de cigarros foram recuperados. Ocorrência foi feita na 29ª DP (Madureira).