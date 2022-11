Criminoso foi identificado pelos agentes pelo vulgo 'Potter' - Divulgação/PMERJ

Criminoso foi identificado pelos agentes pelo vulgo 'Potter'Divulgação/PMERJ

Publicado 03/11/2022 18:19

Rio - Um miliciano, que seria integrante do 'Bonde do Zinho', identificado apenas pelo apelido 'Potter', foi preso na tarde desta quinta-feira (3) por agentes da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (8ª DPJM) e do 27ª BPM (Santa Cruz) na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande.

De acordo com a PM, após informações recebidas do disque denúncia de que moradores e comerciantes da Estrada do Campinho estavam sendo cobrados por milicianos em um veículo, agentes foram até a região para verificar.

Ao encontrar o veículo descrito por meio da denúncia, os militares deram ordem de parada, mas não foram obedecidos. Uma perseguição foi iniciada e só parou ao chegar na Avenida Brasil. Após a abordagem, uma pistola 9 mm foi encontrada com o miliciano, que foi preso em flagrante.