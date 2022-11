Policiais militares são atacados a tiros no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Policiais militares são atacados a tiros no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/11/2022 22:29

Rio - Policiais militares foram atacados a tiros por criminosos quando realizavam um patrulhamento de rotina em um dos acessos ao Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (3). Em um vídeo, publicado por moradores nas redes sociais, testemunhas afirmam que os agentes tentavam entrar na comunidade com um veículo à paisana, Jeep Renegade, cor branca, quando traficantes suspeitaram da movimentação e atiraram.

Nenhum policial ficou ferido. O policiamento está sendo reforçado e equipes buscam pelos responsáveis pelo ataque.

Pouco antes do ataque, ainda pela manhã, a PM recuperou um caminhão que foi roubado na mesma comunidade . Dois motoristas do veículo haviam sido feitos reféns no conjunto de favelas do bairro e foram resgatados. De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizavam um patrulhamento pela cidade para recuperar veículos roubados, quando foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo de cargas na região e se dirigiram até o local.

Os policiais cercaram a região e conseguiram recuperar o veículo, que havia sido deixado pelos suspeitos na Rua Dona Francisca, com a carga de iogurte intacta. Os dois motoristas, que eram feitos reféns dentro do caminhão, também foram resgatados, sem ferimentos, e passam bem. A identidade dos condutores não foi revelada. Não houve prisões. A ocorrência foi registrada na 26ªDP (Todos os Santos).