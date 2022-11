Michel teve ficha criminal divulgada pelo prefeito Eduardo Paes após participar de manifestação antidemocrática a favor de Jair Bolsonaro (PL) - Reprodução

Michel teve ficha criminal divulgada pelo prefeito Eduardo Paes após participar de manifestação antidemocrática a favor de Jair Bolsonaro (PL)Reprodução

Publicado 03/11/2022 20:24

Rio - Michel Teixeira de Menezes Batista, de 33 anos, que teve a ficha criminal divulgada pelo prefeito do Rio Eduardo Paes na terça-feira passada (1º), após participar de uma manifestação antidemocrática a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), vai processar o político por danos morais e pedirá uma indenização de R$ 100 mil. De acordo com a defesa de Michel, a partir dos dados divulgados por Paes, seu endereço foi descoberto e exposto nas redes e desde então ele e sua família estão em risco.

Na publicação, Eduardo Paes afirmou que o "cidadão patriota e do bem" que estava tentando fechar a TransOeste durante a manifestação antidemocrática contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República, já havia sido preso em flagrante por roubo majorado. Em seguida, divulgou a ficha criminal de Michel e um vídeo do ato no qual ele aparece.

Vai vendo! Cidadão patriota e “do bem” tentando fechar a TransOeste na manhã de hoje. Ficha do cidadão: Capitulação: PRISÃO EM FLAGRANTE; ROUBO MAJORADO (ART 157, 5 20 - CP), II E 52-A, I DO CP! Aqui não! pic.twitter.com/ounnBF3HXi — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 1, 2022 O advogado Peterson Gurgel, que defende Michel, diz que seu cliente foi preso em 2020 pelo crime de roubo e absolvido no dia 14 de julho deste ano por falta de provas. Ele ressalta que processará o prefeito por ter divulgado o rosto e dados pessoais de Michel "apenas por estar presente em manifestação política contra o novo governo presidencial, com o intuito de ganhar apoio popular".

O advogado Peterson Gurgel, que defende Michel, diz que seu cliente foi preso em 2020 pelo crime de roubo e absolvido no dia 14 de julho deste ano por falta de provas. Ele ressalta que processará o prefeito por ter divulgado o rosto e dados pessoais de Michel "apenas por estar presente em manifestação política contra o novo governo presidencial, com o intuito de ganhar apoio popular".

Procurada, a assessoria de Eduardo Paes não quis se manifestar sobre o assunto. O espaço segue aberto a manifestação de defesa do prefeito.