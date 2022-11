Início de novembro é marcado por chuva e frio no Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/11/2022 19:01 | Atualizado 03/11/2022 19:13

Rio - A chuva fraca acompanhou o frio em diversos pontos do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, sendo o dia 3 de novembro mais frio desde 2008, segundo o Inmet. As zonas Oeste e Norte foram as mais atingidas, sendo que a estação Grota Funda, no bairro do Recreio, registrou os maiores índices de chuva da cidade nas últimas horas.

Para os cariocas que gostariam aproveitar uma praia, o cenário de sexta-feira continua sendo desanimador. Isso porque o céu nublado e a mínima de 14ºC acompanharão a chuva fina durante o dia.

A temperatura segue baixa no sábado, mas não deve chover na cidade. O vento se manterá de fraco a moderado e o céu ficará nublado a todo momento. Já o domingo deve ter menos nuvens, chegando a máxima de 30ºC na parte da tarde.

Com a chegada da próxima semana, há a volta da chuva. A segunda-feira começa com garoas fracas e isoladas a partir da tarde e a temperatura caindo para 27º C.