Cadela Zaira é adotada por família. Animal foi abandonado amordaçado dentro de mala em Niterói - Reprodução/Redes sociais

Cadela Zaira é adotada por família. Animal foi abandonado amordaçado dentro de mala em NiteróiReprodução/Redes sociais

Publicado 03/11/2022 18:02

Rio - Final feliz para a cadela Zaira, que foi abandona amordaçada dentro de uma mala no bairro Fonseca , em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O animal foi adotado nesta quarta-feira (2) e agora tem um novo lar e uma família disposta a cuidar dela. Encontrada bastante debilitada e com sinais de maus-tratos, a cadela que tem cerca de 10 anos ficou sob cuidados veterinários por 22 dias e já consegue andar.

fotogaleria

As jovens Danielle Paiva e Geovana foram as responsáveis por dar um novo nome e cuidar da Zaira neste período de recuperação. Elas também realizaram entrevistas com pessoas que demonstraram interesse na adoção. Ao fim do processo, Fernanda Sousa e Shirley Sousa foram as escolhidas para seguir com os cuidados com a cadela. Na quarta-feira (2), uma publicação nas redes sociais mostrou a cadelinha em pé e chegando no novo lar.

Procurado pelo Dia, o delegado responsável pelas investigações do crime, Wellington Vieira disse que o autor ainda não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Vídeo mostra criminoso abandonando cadela

Câmeras de segurança da rua mostram o momento que um homem abandona a mala preta com a cadela dentro, amordaçada, por volta das 16h56 do dia 11 de outubro, na Travessa Dona Júlia, no bairro Fonseca. Nas imagens é possível ver que o homem age de forma rápida, deixa a mala na esquina da rua e vai embora sem olhar para trás.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança flagra momento que homem abandona cadela dentro de mala em Niterói.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/W88uQum2qW — Jornal O Dia (@jornalodia) October 14, 2022

Moradores do local disseram ter estranhado a movimentação da bolsa e decidiram abrir para ver o que havia dentro. Eles foram surpreendidos com a cadela, que estava com fome e sede, e também não conseguia se levantar.



Um perfil foi criado para Zaira nas redes sociais para que as pessoas que se comoveram com o caso possam acompanhar a evolução da cadelinha.

Como denunciar

As informações podem ser fornecidas, de forma anônima, pelo número do Disque Denúncia (21 2273-1177) ou do Disque Ambiental (21 2582-7240).