O material apreendido foi encaminhado para a 38ª DP (Brás de Pina)Divulgação / PMERJ

Publicado 03/11/2022 17:23

Rio – Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) prenderam, na madrugada desta quinta-feira (3), um homem acusado de tráfico de drogas, em um motel às margens da Avenida Brasil, no bairro Jardim América, Zona Norte do Rio.

De acordo com o comando da unidade, o suspeito foi avistado pelos policiais deixando de moto a comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, e foi seguido até o interior do motel, onde a prisão aconteceu. O homem não estava acompanhado. Com ele, os militares encontraram trezentos gramas de maconha, uma máquina de cartão de crédito e um papel plastificado com QR Code para pagamentos via Pix. A ocorrência foi registrada na 38ª DP (Brás de Pina), para onde o preso foi levado e o material apreendido encaminhado.