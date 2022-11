Carnaval do Rio de Janeiro - Marcos Queiroz

Carnaval do Rio de JaneiroMarcos Queiroz

Publicado 03/11/2022 16:43

Rio-O governo do estado do Rio de Janeiro lançou dois editais para o carnaval de 2023 nesta quinta-feira (3/11). Intitulados Bloco nas Ruas e Folia de Reis ambos fazem parte do pacote Folia RJ 2023 e são vinculados a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj)

Mais duas chamadas públicas serão divulgadas nos próximos dias, contemplando exclusivamente as escolas de samba e as turmas de Bate-Bolas RJ. No total, os editais vão garantir, com recursos do Fundo Estadual de Cultura, investimento de R$ 11,8 milhões ao setor.

“O próximo ano vai permitir que a gente tenha uma festa como nunca se teve. Sem pandemia, sem restrições, no tempo certo e com os recursos garantidos desde já, para que a festa seja do tamanho que o cidadão fluminense merece. Estamos investindo em cultura, em patrimônio e, mais que isso, investindo na atração de turistas para que nossa economia siga forte e respeitada. O Rio espera todos os foliões com samba no pé e braços abertos”-afirmou o governador Cláudio Castro.

As inscrições para os dois primeiros editais serão abertas a partir das 18h desta quinta-feira e devem ser realizadas pelo sistema Desenvolve Cultura. O prazo estende-se até o dia 23 deste mês, com previsão de pagamento para dezembro, tempo hábil para execução dos projetos de carnaval em todos os municípios.

“Pela primeira vez o Estado vai contemplar representantes de Folia de Reis e Bate-Bolas em todo território fluminense. Este processo é fruto do trabalho que temos realizado de escuta e identificação das demandas da população, e celebra a cultura rica e plural do Rio de Janeiro”, destaca a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

A plataforma Desenvolve Cultura deve ser acessada pelo link: http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/. A quarta chamada pública, "Não Deixa o Samba Morrer 2", vai ser lançada nos próximos dias.

Conheça os editais

Folias de Reis RJ

O edital é voltado para pessoa física e vai premiar 130 projetos, com valor de R$ 15 mil cada, totalizando R$ 1.95 milhão. Para participar, o candidato obrigatoriamente deve atuar como Mestre de Folia de Reis e representar um grupo de folia ou reisado.

Enquadra-se como Folia de Reis: manifestação cultural em forma de auto que reúne em sua composição cantadores e instrumentistas como figuras de reis magos, palhaços, bandeireiro, festeiros e coro, em cortejo público, liderados por um mestre-folião e um contramestre, realizado por um grupo de no mínimo 12 pessoas.

Turmas de Bate-Bolas RJ

A chamada é voltada para pessoa jurídica, que seja comprovadamente representante de uma turma de bate-bola, e vai premiar 100 projetos, com valor de R$ 25 mil cada, somando R$ 2,5 milhões. A contrapartida dos selecionados deverá prever pelo menos uma apresentação a ser realizada de forma presencial tendo como público-alvo, preferencialmente, instituições de ensino públicas ou organizações da sociedade civil.

Bloco nas Ruas RJ

O edital voltado para pessoas jurídicas, comprovadamente representante de um ou mais blocos de carnaval, será dividido em duas categorias. Na categoria A, voltada para blocos individuais, serão concedidas 50 premiações no valor de R$ 25 mil cada. Já na B, que vai atender associações, federações ou ligas representantes de no mínimo cinco blocos,15 projetos vão ser premiados com o valor de R$ 125 mil. No total, a chamada vai garantir investimento de R$ 3.125 milhões.