Pistolas, revólver e granada estão entre os itens apreendidos - Divulgação / PMERJ

Publicado 03/11/2022 16:36 | Atualizado 03/11/2022 16:40

Rio – Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) prenderam, na manhã desta quinta-feira (3), quatro homens armados na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Os militares foram acionados após uma ligação para o número de emergência da polícia, na qual foram informados sobre um veículo suspeito circulando na região do bairro Jardim Guanabara. De acordo com o comando da unidade, os agentes conseguiram identificar o automóvel a partir da descrição recebida e realizaram a abordagem.

Quatro homens foram presos. Com eles foram apreendidas duas pistolas, um revólver, uma granada, uma máquina de cartão e um caderno de anotações. Não houve resistência. A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).