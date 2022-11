Sala de cinema do Centro de Referência da Juventude (CRJ) no Jacarezinho, Zona Norte - Divulgação

Sala de cinema do Centro de Referência da Juventude (CRJ) no Jacarezinho, Zona NorteDivulgação

Publicado 03/11/2022 16:32 | Atualizado 03/11/2022 16:56

Rio – Para comemorar o Dia da Favela, celebrado nesta sexta-feira (4), o Governo do Estado vai promover ações sociais, atividades artísticas e homenagens para todas as idades nas comunidades do Jacarezinho, Zona Norte, e do Muquiço, na Zona Oeste (confira programação abaixo).



Pela manhã, no Jacarezinho, a Secretaria de Ação Comunitária e Juventude (Seacj) vai homenagear personalidades que têm história e representatividade nas favelas. A sala de cinema do Centro de Referência da Juventude (CRJ) receberá o nome do sambista e compositor Barbeirinho, que morreu em 2017. Além disso, também serão homenageados William Reis, coordenador do AfroReggae, Rene Silva, criador do jornal Voz das Comunidades, e a ativista do Complexo do Alemão, Camila Moradia, que fundou o coletivo Mulheres em Ação no Alemão.



As festividades contarão também com a exibição do documentário "De fazenda para bairro: Jacarezinho e sua história", que contará a história da comunidade. Já as expressões artísticas serão presenças confirmadas: entre elas, o famoso passinho, além de um Espaço Kids com pintura facial, contação de histórias e livros. Os idosos, alunos dos projetos Ativa Idade e Envelhecimento Ativo, poderão participar, no CRJ, de um aulão de ginástica promovido pela Secretaria de Envelhecimento Saudável (SEENVS), em parceria com o programa Cidade Integrada.



Ainda durante as celebrações, será lançado o projeto CRIA RJ, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. O programa será uma plataforma de capacitação, aceleração de negócios em Economia Criativa e Fruição artística.



"O Governo do Estado tem trabalhado para que as comunidades se tornem cada vez mais sustentáveis e empreendedoras com ações efetivas em políticas públicas de curto, médio e longo prazo", afirmou o Governador Cláudio Castro.



Uma agenda recheada de atividades também aguarda os moradores da comunidade Muquiço, campeã da Taça das Favelas de 2022. Em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), o governo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL), vai doar materiais esportivos para crianças e adolescentes, no Campo do Bloco 18. No mesmo local, acontecerá uma partida de futebol com "olheiros" do Flamengo para crianças de 8 a 12 anos. Para inspirar, os ex-atletas Robson Caetano (atletismo) e Ernani (futebol) farão uma palestra sobre suas trajetórias e a relevância do esporte como instrumento para transformar vidas.



A programação também contará com o Ônibus Lilás, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos humanos (SEDSODH), que oferece atendimento psicológico e jurídico às vítimas de violência doméstica. Já o Núcleo de Assistência ao Cidadão (NAC) levará isenção de segunda via de documentos como RG, certidões, casamento e união estável. Para fechar, haverá uma aula de auto defesa com dicas de antecipação contra qualquer tipo de violência, por meio do programa Empoderadas.



Na festa, cerca de 500 crianças poderão assistir a uma sessão de cinema com a exibição do filme Bichos, com direito a pipoca e guaraná. A ação acontecerá em parceria com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).

A história do Dia da Favela



O dia 4 de novembro marca a primeira vez que o termo "Favela" apareceu em um documento público no ano de 1900. Na ocasião, o delegado da 10º Circunscrição e chefe da Polícia do Rio de Janeiro, Enéas Galvão, se referiu ao Morro da Providência como favela, onde moravam os favelados, como eram chamados os soldados que lutaram na Guerra de Canudos, na Bahia. Eles ficaram marcados pela planta favela, muito comum no sertão nordestino.



Confira a programação abaixo:



No Jacarezinho



09h - Início do Stand Mais Leitura



09h45h - Chegada do secretário Gelby Justo e visita nos espaços do NAC, do Envelhecimento Saudável e Sala de Leitura. Bateria do AfroReggae recepciona o secretário.



10h - Descerramento da placa da sala do projeto CRIA RJ e visita na oficina realizada. Início das atividades recreativas lúdicas e distribuição de livros



10h15 - Descerramento da placa do Cinema

• Abertura do evento com fala do cerimonialista

• Fala do Historiador

• Entrega das homenagens. Apresentação Cultural: Tonzão dos Hawaianos e MC Serginho. Exibição do documentário.



12h - Término das atividades recreativas lúdicas e distribuição de livros



12h30 - Apresentação Cultural do Projeto CRIA RJ no pátio



18h30 - Cine Jacarezinho: Operação Big Hero



20h30 - Cine Jacarezinho: Operação Big Hero



No Muquiço



10h às 14h - Ônibus Lilás, NAC e Projeto Empoderadas

Local: Rua Operária, n° 42, Marechal Hermes



15h - Entrega de material esportivo e palestra com o ex-atletas Robson Caetano (atletismo) e Ernani (futebol)



16h30 - Captação do Flamengo para crianças de 8 a 12 anos

Local: Campo do bloco 18 – Guadalupe. Avenida Sargento Isanor de Campus, sem n°



18h - Cinema Funarj para 500 crianças



20h - Desafio 2x2

Local: Rua Operária, n° 42, Marechal Hermes