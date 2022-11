Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 03/11/2022 20:00

Rio - O corpo de Luis Pedro Galvão Riscado, de 20 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (3) na Rua Valdir Corrêa Leal, na Vila Rosali, em São João de Meriti. O jovem foi encontrado amarrado nas mãos e nos braços e com diversas marcas de tiro.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados por volta das 5h30 para checar um possível homicídio. O corpo foi encontrado ao lado de um carro. Uma equipe da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou a perícia no local.

Os policiais investigam o caso para descobrir a autoria e a motivação do crime.