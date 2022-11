Júlio César é considerado um criminoso de alta periculosidade - Divulgação

Publicado 03/11/2022 19:30

Rio - O Disque Denúncia divulgou, na noite desta quinta-feira (3), um cartaz oferecendo uma recompensa de R$ 1 mil por informações que levem à recaptura de Júlio César Corrêa de Alcântara, de 45 anos, conhecido pelo apelido de 'Cachorrão'. Ele fugiu do Presídio Evaristo de Moraes, conhecido como 'Galpão da Quinta', em São Cristóvão, na Zona Norte, na segunda-feira passada (31).

De acordo com informações do Disque Denúncia, Júlio Cesar é considerado um criminoso de alta periculosidade. Ele cuidava da faxina do local no momento da fuga. O foragido teve liberdade condicional concedida em abril de 2021, mas retornou ao presídio um ano depois, acusado de estupro de vulnerável.



Denuncie a localização do detento através dos seguintes canais do Disque Denúncia: Central de atendimento - (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, WhatsApp - (021) - 99973 1177 ou aplicativo Disque Denúncia RJ.