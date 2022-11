Acidente em São Gonçalo deixou vítima fatal - Reprodução Rede Social

Publicado 03/11/2022 12:33 | Atualizado 03/11/2022 14:26

Rio - Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas, entre elas um bebê e uma criança, em um grave acidente entre dois veículos na madrugada desta quinta-feira (3) no bairro Mutondo, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 4h40 na Rua Doutor Alfredo Backer. Equipes do quartel de São Gonçalo foram acionadas e constataram a morte, de uma pessoa que ainda não foi identificada, no local.

Um bebê, de 1 ano, um menino, de 4 anos, e Tamires Magalhães de Almeida, de 35, foram socorridos para uma unidade particular por terceiros, segundo a corporação. Posteriormente, foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, também em São Gonçalo. De acordo com a direção da unidade, os três estão estáveis.

Os bombeiros encaminharam outros dois homens, identificados como Wendel Matos Rocha, de 30 anos, e Vitor Salles de Moura, de 36 anos, para o Heat. A assessoria da unidade informou que o mais novo está em estado grave e o mais velho, estável.

A área do acidente foi isolada e uma perícia já foi realizada. O caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara).