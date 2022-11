Linhas do metrô vão funcionar de 7h às 23h nos dias da prova - Divulgação

Publicado 09/11/2022 13:25 | Atualizado 09/11/2022 15:22

Rio - Estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão utilizar o metrô gratuitamente para chegarem aos locais de prova. As provas serão aplicadas neste domingo (13) e no próximo dia 20.

Segundo o MetrôRio, os participantes terão que apresentar a um colaborador da concessionária, na catraca, o comprovante de inscrição do Enem 2022 e um documento de identidade com foto. A iniciativa não é extensiva às integrações do Metrô na Superfície (MNS).

Além das gratuidades, os organizadores da ação farão diversas ativações no metrô para motivar e encorajar os alunos antes das provas.

As linhas 1, 2 e 4 do metrô vão funcionar das 7h às 23h nos domingos de prova.