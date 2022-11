Receita Federal apreendeu haxixe e outros derivados de maconha em encomendas postais no Aeroporto Galeão - Divulgação

Publicado 09/11/2022 14:39 | Atualizado 09/11/2022 15:20

Rio - A Receita Federal (RFB) apreendeu, nesta quarta-feira (9), mais de R$ 18 mil em haxixe e outros derivados de maconha em quatro encomendas postais no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na Zona Norte. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x.



Segundo a Receita, a primeira remessa com haxixe tinha aproximadamente 121 gramas. Já a segunda, cerca de 119 gramas, e a terceira, 116 gramas. A substância foi colocada junto com revistas e cadernos, dentro de envelopes.

Além disso, havia aproximadamente 14 gramas de outros derivados de maconha escondidos em uma caixa de papelão.