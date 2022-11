Dois vendedores ambulantes foram atingidos por bala perdida no entorno da Serrinha - Reprodução

Publicado 09/11/2022 14:44 | Atualizado 09/11/2022 15:24

Rio - Dois vendedores ambulantes foram atingidos por balas perdidas, na manhã desta quarta-feira (9), em Madureira, na Zona Norte do Rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel do Campinho foram acionados às 9h50 para socorrer uma vítima de bala perdida. O homem, de aproximadamente 45 anos e que não teve a identidade revelada, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.