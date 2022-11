CET-Rio informou que faixas reversíveis não funcionarão na próxima segunda- feira (14) - Reprodução

CET-Rio informou que faixas reversíveis não funcionarão na próxima segunda- feira (14) Reprodução

Publicado 11/11/2022 15:21

Rio - Em razão da esperada redução no volume de tráfego na próxima segunda-feira (14), ponto facultativo e véspera do feriado da Proclamação da República, a Cet-Rio informou que algumas faixas reversíveis da cidade não funcionarão na parte da manhã.



São elas:

– Avenida Lúcio Costa

– Avenida Prefeito Mendes de Moraes

– Avenida Niemeyer

– Orla da Zona Sul

– Avenida Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela)



Já a faixa reversível da Rua Jardim Botânico, que está operando em horário ampliado, das 7h às 20h, por causa das obras na Borges de Medeiros, funcionará sem alterações.

A inversão de sentido do Tablado Superior do Elevado das Bandeiras também será mantida. Funcionará até 11h30 no sentido São Conrado e depois deste horário no sentido Barra.