Polícia Militar realizou uma operação em Senador Camará, na Zona Oeste do RioReprodução/Redes Sociais

Publicado 11/11/2022 14:59 | Atualizado 11/11/2022 17:03

Rio - Uma idosa foi atingida na perna por uma bala perdida, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (11), durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos na região. Severina Maria Barbosa Amorim foi socorrida por moradores e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado de saúde dela é estável.

Criminosos atearam fogo em barricadas durante operação da Polícia Militar em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Militar informou que policiais do 14ºBPM (Bangu) estão atuando na Comunidade da 48, na Vila Aliança e em Senador Camará para coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos. Informaram ainda que só tiveram conhecimento sobre a idosa baleada quando uma equipe foi acionada ao hospital. A ocorrência está em andamento.

A manhã em Senador Camará foi de clima tenso e com criminosos ateando fogo em pneus para impedir a passagem da PM. Moradores também relataram que todas as ruas de acesso à comunidade foram bloqueadas por traficantes e que houve troca de tiros.



Vídeo mostra tiroteio em Senador Camará. Assista:

Senador camara pic.twitter.com/jYZKLudoDY — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) November 11, 2022

Até o momento, uma oficina que funcionava como desmanche de veículos foi desmantelada na Vila Aliança e um homem foi preso.

Equipes do #14BPM desmantelaram uma oficina que funcionava como desmanche de veículos durante operação na Comunidade da Vila Aliança. Um homem foi preso.#PMERJ#ServireProteger pic.twitter.com/8xGi8Pxkzj — @pmerj (@PMERJ) November 11, 2022

Manhã de operações na Zona Norte e Região Metropolitana do Rio

Policiais do 41ºBPM (Irajá) e de batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área (Zonas Norte e Oeste) atuaram na região do Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio. A ação teve por objetivo desarticular ações criminosas relacionadas aos roubos de veículos e roubos de carga. Ao todo, um fuzil, carregador, munições e drogas foram apreendidos.



Equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) estão atuando focadas no entorno da estação ferroviária de Costa Barros, também na Zona Norte. Na comunidade da Quitanda, três suspeitos foram presos e houve apreensão de dois fuzis, munições e drogas a serem contabilizadas. Um dos detidos trata-se de liderança criminosa na região, identificado pelo vulgo de "Pudim".



Mais dois #fuzil foram retirados das mãos de criminosos agora pela @PMERJ!



Equipes do #41BPM prenderam o líder do tráfico na Comunidade da Quitanda e mais dois comparsas. Além dos dois fuzil, muitas drogas foram apreendidas.



Ao todo a operação já apreendeu três fuzis.#PMERJ pic.twitter.com/9Bg7wXHHus — @pmerj (@PMERJ) November 11, 2022

Em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam três criminosos durante uma operação no Complexo da Alma, no bairro do Jóquei. Duas pistolas, rádio transmissor e drogas também foram apreendidos. De acordo com a corporação, a ação tem por objetivo a verificação de denúncias, a retirada de barricadas e coibir movimentações criminosas na região.

Mais uma pistola foi apreendia há pouco durante a operação do #7BPM no Complexo da Alma, em #SãoGonçalo. Ao todo, três criminosos foram presos; duas pistolas, rádio transmissor e drogas, apreendidos.#PMERJ#ServireProteger pic.twitter.com/5rZtPAII3H — @pmerj (@PMERJ) November 11, 2022

Morador morre em operação na Maré

Na tarde da última quinta-feira (10), um morador, identificado como Antônio Pirangi de Souza, 76 anos, morreu após ser baleado durante confronto entre criminosos e policiais militares na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Agentes realizavam uma operação emergencial para resgatar um motorista de caminhão sequestrado e levado para o interior da localidade. O morador chegou a ser socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Um suspeito, identificado como Hainner Martins de Moraes, 31 anos, também foi atingido e morreu no hospital.

Uma foto que circula em redes sociais mostra o idoso sentado, de blusa azul, em uma mesa de bar com a camisa manchada de sangue. Em outra imagem, ele aparece sendo levado ao hospital por dois homens em uma moto. Antônio foi atingido por um tiro no tórax. Uma fonte no Instituto Médico Legal (IML) informou que o projétil perfurou o pulmão e o coração de Antônio.