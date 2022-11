Antônio Pirangi de Souza, 76 anos, estava em um bar quando foi atingido - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 11/11/2022 09:37 | Atualizado 11/11/2022 09:55

Rio - Antônio Pirangi de Souza, 76 anos, morreu após ser baleado durante confronto entre criminosos e policiais militares, na tarde desta quinta-feira (10) , na comunidade da Nova Holanda, Zona Norte do Rio. Agentes realizavam uma operação emergencial para resgatar um motorista de caminhão sequestrado e levado para o interior da localidade. O morador chegou a ser socorrido ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Um suspeito identificado como Hainner Martins de Moraes, 31 anos, também foi atingido e morreu no hospital.

Uma foto, que circula em redes sociais, mostra o idoso sentado, de blusa azul, em uma mesa de bar com a camisa manchada de sangue. Em outra imagem, ele aparece sendo levado ao hospital por dois homens em uma moto. Antônio foi atingido por um tiro no tórax.

A outra vítima, Hainner Martins de Moraes, 31 anos, foi baleado no rosto e no ombro, e seria suspeito de integrar o tráfico de drogas da região. Inicialmente identificado como Kelson José Martins, policiais verificaram que ele utilizava um documento falso, e que o homem seria um foragido do estado do Mato Grosso.

Operação desencadeada após transportadora acionar a PM

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré), com apoio de equipes do 3º BPM e 16º BPM, realizaram uma operação emergencial na comunidade, nesta quinta-feira (10), após o acionamento de uma transportadora.



A empresa informou que o motorista de um caminhão da companhia, o veículo e a carga haviam sido sequestrados e levados para dentro da comunidade.



De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram atacadas a tiros por criminosos e houve confronto. Um suspeito foi ferido e socorrido ao Hospital Geral de Bonsucesso, onde não resistiu. Com ele, um fuzil foi apreendido.



Após a chegada das equipes policiais, os criminosos libertaram o motorista. Os agentes conseguiram recuperar o caminhão e parte da carga. Até o momento, não houve prisões.



A ocorrência está em andamento na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

Funkeiro Poze do Rodo realizava evento na Nova Holanda

A comunidade estava recebendo um evento, organizado pelo MC Poze do Rodo, para divulgar o seu novo clipe. Nas redes sociais, o músico anunciou a retirada do telão e das brincadeiras para as crianças devido a operação.

"Acabei de receber uma triste notícia e, infelizmente, mandei tirar o telão e os brinquedos. Não sei o que houve na Nova Holanda, mas a polícia entrou. Tem morador baleado", escreveu no Instagram.