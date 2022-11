Torcida do Flamengo acompanhou a chegada do time no aeroporto do Galeão, antes do embarque para o Equador, onde se sagraram campeões da Copa Libertadores da América - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 11/11/2022 14:00 | Atualizado 11/11/2022 14:04

Rio – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal montaram um esquema especial para a organização do evento de comemoração da conquista da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil pelo Flamengo. A festa acontecerá neste domingo (13), na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio.

A operação terá início às 5h, quatro antes do início da festa, e contará com ações preventivas de ordenamento urbano e de trânsito, com o emprego de 230 agentes. Durante o evento, equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) atuarão na frente da multidão, abrindo espaço para o deslocamento das pessoas, enquanto o Grupamento Tático Móvel (GTM) irá atrás, fazendo o acompanhamento.

As equipes da GM-Rio também atuarão nos desvios de trânsito e bloqueio de vias. Agentes da Seop terão como foco o monitoramento do comércio ambulante, impedindo, por exemplo, a venda de garrafas de vidro, cujo descarte irregular pode provocar acidentes.

O objetivo da operação é manter o ordenamento urbano e o bem-estar dos participantes para que a festa ocorra em segurança.

“A Prefeitura do Rio realizou um planejamento operacional suficientemente robusto para esse evento, que vai interditar, momentaneamente, a Avenida Presidente Antônio Carlos. Faremos o gradeamento dessa via, em parceria com o clube do Flamengo e com outros órgãos públicos. É muito importante destacar que faremos operações preventivas para coibir presença de garrafas de vidro, que possam colocar a integridade física das pessoas em risco. Além disso, a Guarda Municipal vai acompanhar para garantir a fluidez do trânsito nas vias do entorno e para proporcionar toda segurança e apoio operacional para que essa celebração ocorra de forma ordenada, sem provocar maiores transtornos para o restante da cidade, que seguirá funcionando normalmente” destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Esquema de trânsito

Para viabilizar a realização do evento, os bloqueios de trânsito serão iniciados às 5h30, com os fechamentos do Túnel Rio 450 anos, Rua Primeiro de Março e Avenida Presidente Antônio Carlos e seus acessos. Além disso, às 10h ocorrerá o fechamento do Túnel Marcello Alencar, em ambos os sentidos. A previsão de término do evento é às 14h.

Devido às interdições, a CET-Rio recomenda que os motoristas busquem rotas alternativas para seus deslocamentos e, se possível, evitem passar pelo Centro da Cidade, pois o trânsito na região deverá estar impactado. Para quem tem a área como destino, a recomendação é priorizar a utilização dos trens da Supervia e do metrô, uma vez que esses meios de transporte não são impactados pelo fechamento das ruas, ou a utilização da rota pela Avenida Mem de Sá, na Lapa.

Outra recomendação é a antecipação dos horários de deslocamento, especialmente para quem tem compromisso com horário marcado, como voos no Aeroporto Santos Dumont ou a prova do ENEM.

Para minimizar os impactos no trânsito da região, a Área de Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC Porto) e a Área de Lazer da Praça da Cruz Vermelha serão suspensas.

A operação de trânsito contará com 175 agentes, entre guardas municipais, operadores da CET-Rio e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios.

Os técnicos da CET-Rio no Centro de Operações Rio (COR) irão monitorar a região do evento através de câmeras e, caso seja necessário, ajustes nos semáforos serão implantados.