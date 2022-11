Materiais falsos e roubados apreendidos com o suspeito - Divulgação

Publicado 12/11/2022 11:48 | Atualizado 12/11/2022 11:49

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação para coibir roubos de carga e veículo no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, neste sábado (12). Os agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do Grupamento de Intervenção Tática (GIT) estão na região e a ação segue em andamento.

A corporação informou que a equipe foi atacada por criminosos e houve tiroteio no local. Até o momento, um homem não identificado foi preso em flagrante. Ele carregava diversos materiais falsos, como carteiras de identidade, dinheiro em espécie e cartões de crédito e débito. Além disso, estava com máquinas magnetizadoras conhecidas como "chupa-cabra".

Os policiais também apreenderam drogas, uma réplica de pistola e um carro roubado. O homem foi encaminhado à 19ª DP (Tijuca).