Um suspeito morreu em confronto com policiais militares, na noite da última quinta-feira (10), em NiteróiDivulgação / PMERJ

Publicado 11/11/2022 14:00 | Atualizado 11/11/2022 14:04

Rio – Um homem morreu durante confronto com policiais militares, em Niterói, na Região Metropolitana, na noite da última quinta-feira (10).

Segundo informações da PM, homens do batalhão da cidade estavam em deslocamento pelo bairro Badu, quando notaram indivíduos em atitude suspeita perto da Comunidade da Cocada e tentaram abordá-los. Durante a ação, os criminosos atiraram contra os agentes, que reagiram.

De acordo com a corporação, um dos supostos criminosos foi encontrado ferido após o tiroteio. Com ele, informou a PM, a equipe apreendeu uma pistola, um rádio transmissor, 164 pinos de cocaína e 106 invólucros de maconha.

O suspeito foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca, em Niterói. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu logo após ter dado entrada na unidade.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).