Suspeito de assaltar turistas em Copacabana, na Zona Sul, foi preso pela PM, na madrugada desta sexta-feira (11)Divulgação / PMERJ

Publicado 11/11/2022 13:34 | Atualizado 11/11/2022 13:39

Rio - A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (11), um homem suspeito de tentativa de assalto, em Copacabana, na Zona Sul. A identidade dele não foi revelada.

De acordo com informações da assessoria da corporação, agentes do batalhão do bairro realizavam patrulhamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, quando dois turistas solicitaram ajuda, relatando uma tentativa de roubo.

Na sequência, a equipe fez uma busca pelo local e conseguiu encontrar o suspeito. Com ele, foi apreendida uma faca. Ainda segundo a PM, durante o registro de ocorrência, foi constatado que o criminoso possui 24 passagens pela polícia, sendo duas delas por homicídio com arma branca.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) e, posteriormente, registrado na 12ª DP (Copacabana).