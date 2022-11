Homem foi preso por agentes do programa BRT Seguro, tentando furtar aparelho de ar-condicionado, na estação Júlia Miguel, em Paciência - Divulgação / Seop

Homem foi preso por agentes do programa BRT Seguro, tentando furtar aparelho de ar-condicionado, na estação Júlia Miguel, em PaciênciaDivulgação / Seop

Publicado 11/11/2022 13:03

Rio - Um homem foi preso enquanto tentava furtar um aparelho de ar-condicionado da estação Júlia Miguel, em Paciência, na Zona Oeste. A prisão foi feita por agentes do programa BRT Seguro, na madrugada desta sexta-feira (11).



De acordo com informações da Secretaria de Ordem Pública (Seop), uma equipe do BRT Seguro foi acionada pela Central de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio para verificar a estação, após uma das câmeras de segurança ter sido obstruída.



Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o indivíduo furtando o aparelho. Com a aproximação da equipe, o homem tentou se esconder no forro da estação, mas foi preso em flagrante.



Com o suspeito, foram apreendidos um pé de cabra, diversos alicates e uma serra.



A ocorrência foi registrada na 36ª DP (Santa Cruz).

