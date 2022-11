Segundo a Rodoviária do Rio, as 41 empresas de transporte regular disponibilizarão 1282 ônibus extras para atender a demanda no feriado da Proclamação - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/11/2022 11:04 | Atualizado 11/11/2022 11:10

Rio - Com a chegada do feriadão de Proclamação da República (15 de novembro), cariocas e fluminenses já começam a deixar a cidade para curtir os dias de folga. Na Rodoviária do Rio, a expectativa é de mais de 216 mil pessoas passem pelo local até o dia 16. O número representa um aumento de 10% comparado ao movimento registrado no feriado de Corpus Christi.



Segundo informações divulgadas pela Rodoviária, as 41 empresas de transporte regular que operam no local vão disponibilizar 6.838 ônibus, sendo 1282 extras, para atender a demanda. A previsão indica que a maioria dos passageiros deve "enforcar" a próxima segunda-feira (14), com o ponto facultativo já decretado nesta data pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

O dia de maior movimento de saída deve ocorrer nesta sexta (11), quando mais de 24 mil pessoas embarcam para viajar. De acordo com a porta-voz da Rodoviária do Rio, Beatriz Lima, apesar das consequências causadas pelos bloqueios nas estradas durante as últimas semanas, há expectativa de crescimento no número de viagens para o feriado.

"Embora tenhamos tido um grande impacto na movimentação de passageiros na última semana, decorrência dos bloqueios nas estradas que prejudicaram cerca de 12 mil embarques pelo terminal, a expectativa para esse feriado prolongado é boa pelo custo benefício das passagens rodoviárias e a volta dos eventos nas cidades turísticas do Estado, por exemplo", explicou Beatriz.



Movimento nas estradas



Na Ponte Rio-Niterói, a concessionária responsável pela via prevê a passagem de 797 mil veículos de sexta-feira (11) até quarta-feira (16), nos dois sentidos. O maior fluxo será nos dias de sexta-feira (11) e sábado (12), quando cerca de 287 mil veículos passarão pela via. Ainda de acordo com a empresa, nas mesmas datas, aproximadamente 155 mil carros, motos e ônibus seguirão para Niterói e cidades da Região dos Lagos. Na volta do feriado, em direção ao Rio, 136 mil veículos usarão a rodovia entre a terça-feira (15) e a quarta-feira (16). Já no sentido Niterói, nesse período de retorno, o fluxo previsto será de 121 mil veículos.

BR-101



Na BR-101, a Arteris Fluminense tem expectativas de receber mais de 503 mil veículos nos 322km de rodovia entre a divisa Rio e Espirito Santo, em Campos dos Goytacazes, e Niterói. O pico de fluxo na saída está previsto pra ocorrer a partir das 14h desta sexta-feira (11), quando a rodovia deverá receber 94 mil veículos. No sábado (12), a previsão é de 89 mil veículos, com movimentação intensa nas primeiras horas da manhã.



Para o retorno, a concessionária não registrou uma previsão quanto ao número de veículos, mas alerta os motoristas quanto aos horários com maiores fluxos esperados, sendo terça-feira (15), das 16h às 20h e quarta-feira (16), das 6h às 10h os momentos em que a via estará mais congestionada.

Via Lagos terá Operação Especial para o feriado



A CCR Via Lagos inicia, nesta sexta-feira (11), a Operação Especial para o feriado da Proclamação da República. A previsão da concessionária é de que 160 mil veículos passem pela via até o dia 16 de novembro. Sexta-feira (11) e sábado (12) são os dias de maior fluxo no sentido Região dos Lagos, quando deverão passar 29 mil e 36 mil veículos, respectivamente.



Devido a grande movimentação na rodovia, todas as equipes do SOS Usuário Médico, Mecânico e de Arrecadação da CCR Via Lagos estarão reforçadas e atuando 24 horas. A Polícia Militar Rodoviária intensificará as fiscalizações na via e o Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS), da Polícia Militar, atuará na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio, infração grave sujeita a multa, que pode causar acidentes.



A CCR Via Lagos possui três bases de atendimento ao cliente, que contam com colaboradores e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate. Duas estão localizadas no sentido Região dos Lagos, nos quilômetros 21,5, ao lado da praça de pedágio em Rio Bonito e 40,5, em Araruama; e uma no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 56 (São Pedro da Aldeia).



Linha Amarela



Na Linha Amarela, a Lamsa estima que, para o feriadão de Proclamação da República, mais de 635 mil veículos devem passar pela Praça do Pedágio entre o período de sexta-feira (11) até terça-feira (15).

A concessionária prevê um aumento de tráfego de 6% na via já nesta sexta-feira (11), e por isso, aumentará também o número de colaboradores nas cabines de pedágio. Serão disponibilizados até 52 por turno, durante todas as datas feriado prolongado, para atender a demanda de usuários.



Para que os viajantes possam se programar e acessar a Linha Amarela no momento mais adequado, a concessionária estima os horários de pico com base na curva de tráfego de feriados anteriores.



Confira a previsão de tráfego nos dias do feriado na Linha Amarela:



- Sexta-feira (11) – tráfego mais intenso a partir das 7h

- Sábado (12) – tráfego mais intenso das 11h às 17h

- Domingo (13) – tráfego mais intenso às 17h

- Segunda-feira (14) – tráfego normal

- Terça-feira (15) – tráfego intenso das 13h às 19h.

É recomendável que o motorista, antes de viajar, verifique as condições gerais do veículo como as lanternas e faróis, calibragem dos pneus, filtro de ar e os níveis de água e óleo do motor e também o de combustível. É importante obedecer à sinalização e os limites de velocidade da rodovia para evitar acidentes.