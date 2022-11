Recém-nascido foi encontrado uma hora após receber alta hospitalar - Divulgação Polícia Militar

Publicado 11/11/2022 11:19 | Atualizado 11/11/2022 11:33

Rio - Um bebê recém-nascido foi encontrado em uma rua do bairro Ajuda de Cima, em Macaé, no Norte Fluminense, na tarde da última quinta-feira (10), por PMs.

De acordo com informações divulgadas pela corporação, policiais receberam a denúncia sobre o abandono e, ao chegarem ao endereço, localizaram a criança, com vida, coberta por uma bolsa de roupas. Ela foi resgatada uma hora depois de ter recebido alta hospitalar.

O bebê, do sexo masculino, foi encaminhado ao Conselho Tutelar e, em seguida, ao Hospital Municipal de Macaé. Segundo o hospital, ele não apresenta nenhum problema de saúde, está com bom peso e se alimenta normalmente.

Ainda de acordo com a PM, ao retornar ao mesmo hospital onde o menino havia acabado de nascer, foi localizado o formulário de alta com o nome da mãe do bebê. Com essa informação, os policiais conseguiram localizar a mulher, que foi conduzida à 123ª DP (Macaé).

O recém-nascido está sendo assistido pela equipe do berçário do hospital.