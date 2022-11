O vídeo foi gravado na parte da noite, e a rua aparenta estar deserta - Reprodução

Publicado 11/11/2022 11:50 | Atualizado 11/11/2022 12:04

Rio- A Polícia Militar abriu um procedimento interno, nesta quinta-feira (10), para investigar as imagens em que um policial militar em serviço foi flagrado enquanto estava dentro de uma viatura conversando e alisando uma pessoa em uma rua na Glória, na Zona Sul do Rio.



Pelas imagens, é possível ver o veículo parado, enquanto o PM coloca as mãos pelo lado de fora e passa nas partes íntimas da pessoa, que não foi identificada. Nesse momento, a pessoa se afasta para não ser tocada e chega a dar um tapa na mão do agente, mas se mantém por perto enquanto conversam. O vídeo foi gravado na parte da noite, e a rua aparenta estar deserta.