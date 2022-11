Bruno Krupp está preso preventivamente por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim - Reprodução / Rede Social

Bruno Krupp está preso preventivamente por atropelar e matar o adolescente João Gabriel CardimReprodução / Rede Social

Publicado 11/11/2022 11:12 | Atualizado 11/11/2022 11:19

O modelo é réu no processo movido pelo Ministério Público do Rio por homicídio simples com dolo eventual - quando se assume o risco de matar - e dirigir veículo em via pública sem habilitação. Na audiência desta sexta-feira (11), estarão presentes Bruno, seus advogados, sete testemunhas (não classificadas no processo), o promotor e a assistente de acusação - que, neste caso, será Mariana Cardim, mãe do adolescente que foi atropelado pelo modelo.

A defesa do influencer pediu sigilo no processo contra Krupp. No entanto, o juiz Gustavo Gomes Kalil , da 4ª Vara Criminal do Rio, negou o pedido. Caso o magistrado tivesse aceitado, a audiência não poderia ser acompanhada pela imprensa.

“Trata-se de pedido de sigilo formulado pela assistência à acusação, endossado pela defesa. Ouso discordar das partes. A publicidade é um princípio constitucional de suma importância, pois garante acesso e conhecimento, por parte da sociedade, dos atos praticados pelo Poder Público. Assegura o controle social dos atos, inclusive os jurisdicionais, só podendo ser afastada em raras hipóteses legais que não estão presentes no caso em tela. Assim, indefiro o pedido de sigilo”, escreveu o juiz na decisão.

Krupp também é réu em um segundo processo, onde responde por estelionato . Ele e seu sócio, Bruno Monteiro Leite, são acusados de cometer uma fraude de aproximadamente R$ 428 mil em um hotel na Zona Sul do Rio. Na próxima quarta-feira (16), o modelo retorna ao TJ-RJ para ser julgado pelo crime.

Atualmente, o modelo está cumprindo prisão preventiva na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, o Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó.