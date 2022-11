Familiares e amigos se despedem de Roberto Guilherme - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Familiares e amigos se despedem de Roberto Guilherme Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/11/2022 11:05 | Atualizado 11/11/2022 14:14

Rio - O corpo de Roberto Guilherme é velado nesta sexta-feira no Cemitério da Penitência, no Caju. O artista faleceu aos 84 anos, nesta quinta-feira, no Rio. Ele lutava há anos contra um câncer. Familiares e amigos do eterno Sargento Pincel, do seriado 'Os Trapalhões', estiveram no local para dar o último adeus ao humorista.

William La Vega, de 54 anos, filho de Roberto Guilherme, disse que o pai sempre foi família. "Falar do meu pai é a coisa mais simples e mais difícil. A mais simples porque tudo o que ele fez foi voltado para a família. E mais difícil porque deixou um legado que para segurar não é fácil. Ele começou a lutar muito cedo, de marcador de tamanco a paraquedista do exército e terminando no mundo artístico, onde ele fez toda sua carreira. É um cara extremamente família. Fico feliz dele ter partido, porque ele estava sofrendo. Ele estava lutando câncer desde 2018", afirmou.

Ele ainda relembrou os últimos dias do ator. "Nos últimos quase 60 dias ele estava a base de morfina. Deus fez o melhor para ele, que foi dar o descanso que ele merece. Para as pessoas que gostam dele, podem ter certeza que ele foi amado o tempo todo, principalmente nos últimos dias. Ele fez a passagem. Ele está aqui. Além de ser católico, ele tem o lado espiritual muito forte. A gente sabe que ali é só a matéria dele".

Já Waleska de La Vega, de 49 anos, recordou o lema familiar do pai: 'Um por todos e todos por um'. Esposa de Renato Aragão, Lilian Aragão, também esteve no local e se despediu de Roberto. A rede Globo e o SBT enviaram coroas de flores. O velório do humorista contou com a violinista Maria Elisa. Na ocasião, um vídeo do artista no hospital também foi exibido.

Pinça, como também era afetuosamente chamado, ficou marcado por seu papel em 'Os Trapalhões', o Sargento Pincel, que vivia brigando com o Soldado 49, interpretado por Renato Aragão.



Trajetória

Edward Guilherme Nunes da Silva escolheu o nome Roberto Guilherme para a carreira artística em uma homenagem a Roberto Carlos. O ator nasceu em 25 de agosto de 1938, em Ladário, Corumbá, no Mato Grosso. Aos 14 anos, o artista ensaiou uma carreira de jogador de futebol no Vasco da Gama.



Quatro anos depois, tornou-se paraquedista do Exército. Roberto Guilherme, porém, nunca deixou o futebol de lado. Ainda no Exército, fez parte da Seleção Brasileira Militar e chegou a disputar uma partida ao lado de Pelé. Ainda nas Forças Armadas, Roberto Guilherme escreveu uma peça de teatro amador, que foi encenada na sede do Olaria Atlético Clube, na Zona Norte do Rio. Certa vez, na ausência de um ator, Roberto Guilherme o substituiu. Ele foi visto por um produtor, que o convidou para trabalhar na TV Rio.

Em 1963, ele foi para a TV Excelsior, onde conheceu Renato Aragão, o Didi. Os dois contracenaram juntos pela primeira vez em 1965, no humorístico "Um Dois, Feijão Com Arroz", que também tinha no elenco Dedé Santana, Dary Reis e Átila Iório. Mais tarde, ele passou a fazer parte do elenco fixo de "Adoráveis Trapalhões", protagonizado por Didi, Ted Boy Marino, Ivon Cury e Wanderley Cardoso.

Ainda em 1965, ele atuou em "Os Legionários", em que interpretou um militar. O personagem ainda não tinha nome, mas foi a base do Sargento Pincel. Ainda na TV Excelsior, Roberto Guilherme atuou em "002 Contra o Crime" (1965) e na novela infanto-juvenil "A Ilha do Tesouro" (1966).

*Colaborou: Reginaldo Pimenta