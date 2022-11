Após exame de alcoolemia feito no IML, embriaguez foi constatada - Divulgação

Após exame de alcoolemia feito no IML, embriaguez foi constatadaDivulgação

Publicado 11/11/2022 15:37 | Atualizado 11/11/2022 15:41

Rio - Um homem foi preso em flagrante por dirigir embriagado, na madrugada desta sexta-feira (11), por policiais do Segurança Presente e da Operação Lei Seca, no bairro de São Francisco, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a equipe do Segurança Presente, agentes faziam patrulha na Avenida Quintino Bocaiúva quando um carro em alta velocidade quase colidiu com a viatura. Os militares precisaram frear bruscamente para evitar um acidente.

Eles deram ordem de parada para o motorista, que se assustou e fugiu. Após realizarem um cerco, os agentes conseguiram capturar o condutor, que saiu do carro com comportamento nítido de embriaguez.

A equipe do Segurança Presente encaminhou o homem e o veículo para uma blitz da Operação Lei Seca, que estava sendo realizada no centro de Niterói. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado pela Operação Lei Seca. Logo em seguida, ele foi encaminhado para a 76° DP (Centro de Niterói), onde a ocorrência foi registrada.

Na delegacia, foi ordenado que o motorista deveria ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar o teste de alcoolemia, que foi atestado positivo. O homem foi preso em flagrante e o veículo apreendido.