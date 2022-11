PM realiza operação de combate ao crime na Comunidade da 48 e na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, durante a manhã desta quarta-feira (16) - Divulgação / PMERJ

Publicado 16/11/2022 10:22 | Atualizado 16/11/2022 12:33

Rio - Equipes da Polícia Militar realizam, na manhã desta quarta-feira (16), uma operação de combate ao crime na Comunidade da 48 e na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Em decorrência da ação, escolas e unidades de saúde da região tiveram que ser fechadas em meio ao clima de guerra. Até o momento, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e um rádio comunicador.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, policiais militares do 14ºBPM (Bangu) e de batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área, responsável pelas regiões das zonas Norte e Oeste do Rio, estão atuando nas ruas das comunidades para coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos.

Ainda segundo a PM, agentes realizavam um vasculhamento na área, quando homens armados dispararam contra as equipes ao notar a presença dos policiais, que reagiram e houve confronto. Após o cessar fogo, um suspeito foi encontrado ferido. Com ele, foram apreendidos uma pistola e um rádio comunicador.

O suposto criminoso foi levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. A identidade e o estado de saúde dele não foram divulgados.

Uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos com um criminoso ferido, em confronto com a PM, durante operação na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.#ODia



Crédito : Divulgação / PMERJ pic.twitter.com/OUPA43CX8Z — Jornal O Dia (@jornalodia) November 16, 2022



A Polícia Militar também informou que diversos objetos foram incendiados em vias da região, para tentar impedir o deslocamento das equipes. Os materiais estão sendo retirados pelos agentes.

Nas redes sociais, moradores das comunidades relatam sobre os intensos tiroteios. Até o momento, não há registro de feridos ou prisões.

Veja:



Bala voando na vila aliança — Bruno Daniel (@BDTHUG21) November 16, 2022

Operação na Vila Aliança pic.twitter.com/btRM2PKzCy — Ação e Reação (@reacao_acao) November 16, 2022

Deus proteja e cuide da minha família e amigos da vila aliança — Mamãe do João (@pxxjuucrf) November 16, 2022



Unidades de saúde fechadas

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Centro Municipal de Saúde (CMS) Dr. Eithel Pinheiro de Oliveira Lima e a Clínica da Família (CF) Maria José de Sousa Barbosa, localizados em Bangu, e o CMS Silvio Barbosa e a CF Kelly Cristina de Sá Lacerda Silva, em Senador Camará, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento na manhã desta quarta-feira (16).



Aulas remotas



Devido a operação, alunos que estudam próximo às comunidades não puderam comparecer às escolas e estão assistindo a aulas remotamente. A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que prioriza garantir a segurança da comunidade escolar e a medida de suspensão das aulas tem como objetivo proteger alunos, professores e funcionários das instituições de ensino.

De acordo com a pasta, 25 unidades escolares das regiões de Vila Aliança, Senador Camará e 48 prestam atendimento a distância devido a operação. Ainda segundo a SME, sempre que há uma situação de risco o protocolo de acesso mais seguro é acionado.