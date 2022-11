A Feira das Yabás fica no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte - Divulgação

A Feira das Yabás fica no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona NorteDivulgação

Publicado 16/11/2022 18:09

Rio – A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, na tarde desta quarta-feira (16), o projeto de lei que considera como Patrimônio Cultural e Imaterial da cidade do Rio a Feira das Yabás, no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte . De autoria da vereadora Vera Lins (Progressista), o PL, que foi votado em sessão extraordinária e em segunda e última discussão, aguarda agora a sanção ou o veto do prefeito Eduardo Paes, em um prazo de até 15 dias.

Para a parlamentar, a finalidade é a de manter uma tradição de nove anos de uma festa que, além de levar cerca de 12 mil pessoas para o bairro, festeja a cultura afro-brasileira. É através de rodas de samba e barraquinhas de comidas típicas – preparadas por celebridades da escola de samba – que a festa ganha cor, movimento e alegria.

Uma dessas celebridades é Tia Surica da Portela. Às vezes a sambista vai como atração, às vezes, vai com a sobrinha para a barraquinha de comida típicas. Fato é que, de um jeito ou de outro, Tia Surica sempre está presente no evento:

"Fico lisonjeada [de fazer parte] porque é uma coisa que também ajuda as pessoas que colocam suas barraquinhas para ganhar seus ‘dinheirinhos’. Eu tenho barraca, mas minha sobrinha quem toma conta. Então já é um dinheirinho pra ela e também pra mim. Quando sou convidada, também canto lá na feira", explicou a portelense, que vê a importância da feira não só para os comerciantes, mas também para o subúrbio.

"A feira, graças a Deus, deu muito certo aqui no subúrbio. Nós não tínhamos nenhum evento aqui, éramos um gigante adormecido. Depois que surgiu a Feira de Yabás, criado pelo Marquinho Oswaldo Cruz, mudou muito. Vem pessoa de tudo quanto é lugar para participar. E é muito boa, a feira, muito boa mesmo", contou Tia Surica.

Para a autora do PL, esse encontro de culturas não pode acabar, já que uma boa comida típica e o samba são partes da memória do bairro, que sempre conviveu em harmonia com todos os moradores e credos da região: "Além da importância cultural da feira, o encontro gera empregos informais e reúne milhares de pessoas de várias partes da cidade, já que o samba é uma das maiores tradições dos bairros da Zona Norte, principalmente de Madureira e Oswaldo Cruz", explicou.

"Não podemos negar que a marca registrada do subúrbio carioca é o samba, e manter esse elo entre o antigo e o novo é ter a certeza de que a tradição será preservada pela nova geração que está por vir", concluiu Vera.