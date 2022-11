Rio de Janeiro

Segunda etapa da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa é prorrogada no Rio

Governo do Estado obteve ampliação do prazo após pedido da Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio, garantindo mais um mês de imunização aos pecuaristas

Publicado 29/11/2022 15:38 | Atualizado há 1 hora