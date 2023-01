Polícia Civil prende Pedro Gabriel Domingues Pinto, de 28 anos, suspeito de atear fogo em trailer da família da ex-namorada - Divulgação

Polícia Civil prende Pedro Gabriel Domingues Pinto, de 28 anos, suspeito de atear fogo em trailer da família da ex-namoradaDivulgação

Publicado 04/01/2023 15:15 | Atualizado 04/01/2023 16:55

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (3), Pedro Gabriel Domingues Pinto, de 28 anos, em Araruama, Região dos Lagos do Rio, suspeito de incendiar o trailer da família da namorada. O incêndio criminoso aconteceu no domingo (1º), na Avenida Geremário Dantas, no Pechincha, Zona Oeste do Rio, após uma discussão com a família da companheira.

Segundo o sogro de Pedro, Rodrigo Carpentieri de Almeida, dono do trailer, o namorado da filha bateu na porta da sua casa visivelmente alterado e falando palavras desconexas. "Não teve agressão física, somente verbal. Estávamos dormindo e ele chegou lá na porta gritando, fazendo ofensas. Eu, então, sai de casa com meu sobrinho e comecei a conversar com ele pedindo para ele sair. Ele continuou xingando nossa família, ofendendo minha filha, falando tudo desconexo. Minha filha saiu de casa e também não conseguiu entender o motivo da raiva dele", disse. O pai da menina conta também que a filha passou a virada do ano com o suspeito, mas que pediu para voltar logo depois do Réveillon pois estava com sono.

Cerca de 10 minutos depois da briga, o alarme do trailer começou a tocar. "Quando eu vi já estava tudo cheio de fumaça. Ele saiu da minha casa, comprou gasolina e tacou fogo", explica Rodrigo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, que atingiu os fios da rede elétrica da avenida. Ninguém ficou ferido, mas o crime deixou uma família inteira sem a sua principal fonte de renda.



Pedro foi localizado por policiais da 118ª DP (Araruama) dirigindo embriagado. Contra ele, havia um mandado de prisão da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. Ele vai responder por violência doméstica e ameaça.

Agora, para tentar se reerguer, a família que trabalhava no trailer de açaí há 10 anos criou uma campanha para arrecadar dinheiro para a compra de um novo trailer, já que o anterior ficou completamente destruído por causa das chamas. "Eu perdi tudo, não sobrou nada. Eu tive um prejuízo entre R$ 50 a R$ 60 mil. Estamos recebendo muitas doações de produtos, mas mesmo assim o prejuízo ainda é grande", desabafa o sogro do suspeito.

"O trabalho e sonho da minha família foram destruídos, um incêndio criminoso ocorreu em nosso trailer, onde o próprio e tudo que estava dentro foram perdidos. Venho através dessa vaquinha pedir a colaboração de vocês para arrecadar R$ 50 mil, e assim restabelecer nosso sonho e sustento", escreveu a família. Até o momento, pouco mais de R$ 8 mil já foram arrecadados. A vaquinha para ajudar na compra de um novo trailer pode ser acessada no link https://www.vakinha.com.br/3367641

Violência contra a mulher em 2023

O ano mal começou e já há registros de feminicídios e tentativas de feminicídios no Estado do Rio de Janeiro. No primeiro dia ano, a jovem Stephany Ferreira do Carmo, de 24 anos, foi esfaqueada no pescoço após uma briga com o namorado Adriano Quirino da Silva . A moça foi agredida na frente do filho dela de 7 anos. Adriano foi preso na manhã desta terça-feira (3). De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde, Stephany segue em estado grave na UTI do Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte.

No segundo dia do ano, outras duas mulheres também foram vítimas de ex-companheiros. A estudante Gabriela Souza, de 27 anos, foi morta na manhã de segunda-feira (2) no Parque São José, em Belford Roxo. O principal suspeito é o ex-marido Fábio Araújo da Silva. Segundo informações da Polícia Civil, a briga começou pois ele queria ver mensagens no celular da jovem, que não permitiu a invasão de privacidade. O homem foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) na segunda-feira (2) por feminicídio e confessou o crime.

No mesmo dia, a empresária Rosilene de Azevedo da Silva, de 39 anos, foi morta com quatro tiros disparados pelo ex-companheiro, o também empresário Thiago Oliveira Souza, de 41 anos, na manhã de segunda-feira (2), em uma peixaria de Cabo Frio. O homem fugiu após o crime, mas foi preso na tarde de terça-feira (3).