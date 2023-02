Desabamento provocado pela chuva deixou uma menina de 2 anos morta na última terça-feira na Chácara do Céu - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/02/2023 12:41 | Atualizado 12/02/2023 12:57

Rio - O temporal que atingiu o município provocou o desabamento de duas casas na região da Grande Tijuca, entre a noite de sábado (11) e a manhã deste domingo (12). O Rio de Janeiro está em estágio de normalidade desde às 9h de hoje, mas novas pancadas de chuva moderadas a fortes acompanhadas de raios são esperadas a partir da tarde. Os dois casos aconteceram nos Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e no Morro do Andaraí, ambos na Zona Norte.

No Morro dos Macacos, uma casa desabou na localidade conhecida como Boca do Meio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a Rua Senador Nabuco às 21h14 de ontem, onde resgatou uma pessoa sem gravidade. Maria Souza, de 46 anos, foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher foi atendida e liberada.

Segundo a Defesa Civil municipal, que esteve no local ainda na noite de ontem e de novo na manhã de hoje, foi constatado escorregamento de solo em grande proporção, atingindo diversos imóveis e provocando, na maioria deles, o colapso parcial das paredes e o acumulo de lama e lixo no interior dos cômodos. Por conta do risco de novos escorregamentos, o órgão interditou sete imóveis. "A Defesa Civil acionou a Secretaria de Assistência Social e a Geo-Rio para providências", informou a pasta.

Na manhã deste domingo, parte de uma outra casa desabou, dessa vez na Rua Anajatuba, no Morro do Andaraí. O quartel do Grajaú foi acionado para o local às 9h03, onde duas pessoas foram resgatadas com vida e sem gravidade. Ainda não há informações sobre as identificações das vítimas e se elas precisaram ser encaminhadas para unidade de saúde.

Segundo a Defesa Civil, o desabamento ocorreu em uma construção antiga de uma residência de um andar. A queda aconteceu na contenção em alvenaria, em um trecho de dois metros de extensão e 1,2 metro de altura. O órgão não verificou risco iminente de colapso do imóvel e a moradora foi orientada a refazer a contenção, com o acompanhamento de profissional técnico.

Desabamentos deixam dois mortos no Rio

Na última terça-feira (7), o temporal provocou a morte de uma criança de 2 anos e de um idoso de 81 na cidade. A menina Aylla Sophia morreu depois que sua casa desabou no Morro da Chácara do Céu , no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Os bombeiros chegaram a ser acionados para a Rua Tenente Marques de Sousa, às 19h58, mas encontraram a criança já sem vida.

Já no Morro do Santo Amaro, no Catete, na Zona Sul, José Sirlei Carvalho Dinos foi atingido pelo desabamento de uma varanda . Ele chegou a ser encaminhado com vida para Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos. Os corpos das duas vítimas foram sepultados na quarta-feira (8) e na sexta-feira (10).