Buscas pelo menino Edson Davi chegaram ao 14º dia consecutivo na Praia da Barra da TijucaArquivo / Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 18/01/2024 17:48 | Atualizado 18/01/2024 19:59

Rio - Os bombeiros que trabalharam no dia do desaparecimento do menino Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos , na Praia da Barra da Tijuca, altura do Posto 4, na Zona Oeste, serão chamados para depor em breve. A informação foi divulgada pelo advogado Marcelo Shad, que representa a família da criança, após reunião com agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) na tarde desta quinta-feira (18).

Segundo Chad, dois militares trabalhavam no local, no dia 4 de janeiro, quando Edson Davi desapareceu. A principal hipótese da DDPA indica que o menino tenha se afogado, mas, de acordo com o advogado, os bombeiros não chegaram a ver um afogamento na região.

"Ainda existem testemunhas a serem ouvidas. Testemunhas de destaque são os bombeiros que estavam de plantão no dia. Segundo informações, parece que eles estão abalados com a situação, então estão afastados por conta dessa situação. Eles não foram ouvidos oficialmente, mas teoricamente eles não viram o afogamento, se não teriam que ter comunicado. Eles serão ouvidos. Também acaba tirando um pouco a chance de afogamento porque eram dois bombeiros. Em um contexto geral, a gente sabe que não seria impossível o afogamento, mas a gente precisa sanar todos os pontos", explicou.



Em depoimento, um funcionário da barraca da família disse que pediu que a criança saísse do mar, pois estava revolto e com ondas grandes. Pouco antes do seu desaparecimento, o menino ainda pediu uma prancha de bodyboard emprestada para um barraqueiro, que negou, também por causa das condições da água. Logo depois, Edson Davi seguiu em direção à barraca dos pais.

Apesar das informações apuradas até o momento, a família do menino não acredita que ele tenha se afogado . Em protesto, os familiares solicitaram acesso às câmeras que mostram Edson Davi brincando na região. Segundo Chad, as imagens foram exibidas durante a reunião desta quinta-feira (18) e serviram para dar confiança à família sobre a investigação.

"Salvo engano, nós temos um total de 60 horas de gravação. A família não tem condição de assistir essas 60 horas, mas nos foi mostrado ali para entender como vem sendo feito o trabalho da polícia. Até um dos pontos do meu papel é isso. Para que eles possam confiar no trabalho da polícia, eles precisam ter uma certa verificação in loco do que eles estão fazendo. Eles conseguiram verificar que a imagem está nítida, a quantidade de policiais que estão trabalhando, eles conseguiram conversar com o chefe da investigação, com outros policiais que puderam trazer algumas informações que ajudam a família a confiar", afirmou o advogado.

"O grande ponto que nós temos é que a família precisa de uma resposta e entender o que aconteceu. O que eu não quero deixar é que a família fique com um pouco de dúvida. Esse está sendo o papel da defesa. Eu, como advogado, estou tentando que eles sanem todas as possibilidades. Se não houver mesmo a chance dele ter saído dali e ter ido ao mar, que eles tenham certeza que houve um afogamento e possam então conviver com essa realidade", completou.

A investigação da DDPA segue em andamento, sem que outras hipóteses sejam descartadas. Nesta quinta-feira (18), o Corpo de Bombeiros, assim como os policiais civis, participaram do 14º dia consecutivo de buscas pela região.

*Com colaboração de Cleber Mendes