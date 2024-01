Equipes da PM reforçam policiamento na Avenida Dom Helder Câmara, em frente a comunidade do Jacarezinho - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Segundo dados da Plataforma Fogo Cruzado, apenas aos fins de semana os conflitos deram uma trégua em algumas localidades. O Rio - O início de 2024 não tem sido nada fácil para quem vive em comunidades no Rio. Em pelo menos 20, dos 24 dias do ano, foram registrados confrontos armados na capital, com operações da Polícia Militar em praticamente todos os dias úteis.Segundo dados da Plataforma Fogo Cruzado, apenas aos fins de semana os conflitos deram uma trégua em algumas localidades. O Jacarezinho, Zona Norte, foi uma das regiões mais afetadas pelos tiroteios envolvendo traficantes e agentes das forças de segurança pública. A comunidade teve registro de disparos em 20, dos 24 dias do ano.





Nesta quarta-feira (24), um PM do Batalhão de Choque foi baleado durante um confronto no interior da comunidade. Durante a troca de tiros, o relato de um morador mostrava a situação de aflição vivida pela população local, que quase sempre é impedida de sair da própria casa."Preso dentro de casa. (...) O bagulho aqui está doido. Estou preso na escada", diz o homem no vídeo. Enquanto ele fala, são ouvidos diversos disparos e membros do tráfico gritando ao fundo.Na segunda (22) e terça (23), a troca de tiros na comunidade chegou a interromper a circulação de trens da SuperVia. Por conta do confronto, cinco estações ficaram fechadas temporariamente.

No último dia 16, moradores da comunidade chegaram a fazer uma manifestação na Avenida Dom Helder Câmara, que fica em frente ao Jacarezinho, pedindo pelo fim dos confrontos. No dia em questão, duas pessoas foram mortas e outras quatro ficaram feridas

Nas redes sociais, moradores relataram o desespero com mais um dia de tiroteio. "Tá difícil controlar a ansiedade, 23 dias de operação policial e a vida de mais de 90 mil habitantes completamente parada no Jacarezinho", disse uma internauta.

Zona Oeste



Na Cidade de Deus, Zona Oeste, foram cinco operações policiais ao longo dos 25 dias de janeiro. Duas dessas ações aconteceram num intervalo de apenas três dias. Em uma delas, um dos gerentes do tráfico local foi preso.



A comunidade da Zona Oeste chegou a ser ocupada por 24h pela PM, no início do ano, por conta da violência.