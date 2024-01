Blindado circulando no Complexo da Maré durante operação nesta terça-feira (30) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/01/2024 09:04 | Atualizado 30/01/2024 10:07

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (30), uma operação no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, contra traficantes do Mato Grosso que se escondem na comunidade. Segundo relatos, há uma grande movimentação de policiais nas localidades da Nova Holanda e Parque União. Durante a ação realizada pelo Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), Maria Ciane Fontenelles de Morais, apontada como líder do Comando Vermelho no Mato Grosso, foi presa.

O objetivo da operação é cumprir mandados de prisão contra três mulheres que assumiram a liderança da organização criminosa após a prisão de seus companheiros. Segundo as investigações, elas buscaram refúgio no Complexo da Maré, de onde ordenavam os homicídios na disputa pelo tráfico de drogas no Mato Grosso.

Através das redes sociais, moradores relataram intenso tiroteio desde as primeiras horas da manhã. Um blindado da corporação também foi visto circulando pela região. "Muitos policiais a pé na praça do PU, barulhos de bombas, correria e o Caveirão está dentro das comunidades fazendo rondas", escreveu um.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento. Já a CF Diniz Batista dos Santos mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.