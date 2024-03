A PM passou por cirurgia no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio - Divulgação

A PM passou por cirurgia no Hospital Souza Aguiar, no Centro do RioDivulgação

Publicado 13/03/2024 08:27 | Atualizado 13/03/2024 10:48

Rio - O policial militar Gustavo Melo de Lima, baleado em uma tentativa de assalto no Maracanã , Zona Norte, está internado em estado gravíssimo até esta quarta-feira (13) no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. No dia anterior, o agente chegou a passar por uma cirurgia.

Segundo a corporação, o PM estava em sua motocicleta, junto com a filha na garupa, quando foi abordado por criminosos na Avenida Rei Pelé. Ele teria sido baleado quatro vezes.

Ele foi o terceiro policial do dia a ser baleado. Os outros dois morreram. Dentre eles, o subtenente Cristiano Soares da Costa, de 47 anos, lotado no Grupamento Aeromóvel (GAM), morto a tiros em outra tentativa de assalto em Realengo, Zona Oeste.